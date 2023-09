Coreia do Norte volta aos Jogos Asiáticos após anos de isolamento esportivo

A Coreia do Norte tem 191 atletas escritos nos Jogos Asiáticos que começam na semana que vem, segundo os organizadores do evento, um indicativo de que o país está pronto para encerrar os mais de três anos de isolamento no cenário esportivo internacional.

Os norte-coreanos aparecem inscritos na página dos Jogos na cidade chinesa de Hangzhou, em modalidades como atletismo, ginástica artística, basquete, futebol, boxe e levantamento de peso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também havia atletas do país inscritos em um torneio de levantamento de peso realizado em junho, em Cuba, mas estes não compareceram.