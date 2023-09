Comunicado do Business Wire :VertiGIS

VertiGIS, um provedor global com liderança em soluções de gerenciamento de ativos espaciais tem o prazer de anunciar o lançamento mundial de sua linha de produtos VertiGIS Networks após sua estreia na América do Norte em maio. Ao utilizar soluções específicas da VertiGIS Networks, as concessionárias poderão visualizar, editar e integrar seus dados de rede usando aplicativos Web modernos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230912179401/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A fully web-based solution enables comprehensive management of all network infrastructure.

Esri, a líder de mercado global em software de sistema de informações geográficas (GIS), lançou o ArcGIS Utility Network em 2018. A VertiGIS Networks é uma linha de produtos de última geração - desenvolvida a partir do zero - que permite às concessionárias de serviços visualizar, traçar, analisar e editar seus dados do ArcGIS Utility Network em navegadores da Web e em aplicativos nativos com fluxos de trabalho on-line e off-line. A VertiGIS Networks pode tirar proveito da escalabilidade e flexibilidade da infraestrutura em nuvem para oferecer às empresas integração perfeita, utilização eficiente de recursos e maior resiliência. Especificamente, a VertiGIS Networks pode automatizar a troca e sincronização de dados entre o GIS e o SAP ou outros sistemas empresariais. Isto evita a entrada duplicada de dados em diferentes sistemas enquanto garante alta qualidade e integridade nos respectivos bancos de dados. "A VertiGIS Networks nos permitirá oferecer às empresas uma solução abrangente para todo o ciclo de vida de seus ativos, desde a idealização, construção e comissionamento até a manutenção, reparo e renovação em todas as linhas de negócios", disse Drew Millen, CTO (diretor de tecnologia) na VertiGIS. "Ao oferecer estas soluções na nuvem, estamos reduzindo a barreira de entrada para que as concessionárias possam tirar proveito da energia fornecida pelo ArcGIS Utility Network da Esri sem o investimento em infraestrutura de hardware." A linha de produtos VertiGIS Networks inclui o VertiGIS Network Explorer, VertiGIS Network Simulator, VertiGIS Network Editor, VertiGIS Network Locator, VertiGIS Outage Manager e VertiGIS Network Maintenance. Os modelos de dados VertiGIS baseados no ArcGIS Utility Network podem ser facilmente personalizados para acomodar requisitos internos de negócios, ao mesmo tempo em que aderem aos padrões estabelecidos. Estes modelos garantem a consistência para todas as linhas de negócios e formam uma base sólida para o digital twin (ou gêmeo digital) da infraestrutura de rede. Sobre a VertiGIS A VertiGIS é um fornecedor com liderança em soluções de gerenciamento de ativos espaciais e sistemas de informações geográficas (GIS), além de ser um desenvolvedor de software. Seu foco é o desenvolvimento de soluções de software e serviços que permitem aos profissionais de concessionárias, governo, telecomunicações e infraestrutura conectar seus processos de negócios à tecnologia de gerenciamento espacial. O portfólio de produtos VertiGIS é usado por mais de 5.000 clientes e milhões de usuários finais do mundo inteiro e foi idealizado para aprimorar os recursos dos principais software GIS, principalmente o ArcGIS® da Esri. Para mais informações, acesse vertigis.com.

Contato Sabine Parschau, gerente de Comunicações - VertiGIS EMEA E-mail: [email protected] Tel.: +40 89 839315 240 Lisa Cottrell, vice-presidente de Marketing Global - VertiGIS E-mail: [email protected] Tel.: +1 250 381 8130