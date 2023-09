Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

ATakeda (TSE:4502/NYSE:TAK)anunciou hoje cinco novas parcerias para seu Programa Global de Responsabilidade Social Corporativa (CSR, Global Corporate Social Responsibility), que contribui com o fortalecimento dos sistemas de saúde em países de média e baixa renda. As novas parcerias elevam as contribuições totais para 24,2 bilhões de ienes (cerca de US$ 167,5 milhões) através de 29 acordos de longo prazo. A força de trabalho da Takeda é parte integrante do processo anual de tomada de decisões, visto que mais de 24.500 funcionários comprometidos participaram da seleção das cinco novas parcerias. A Takeda espera que as cinco novas parcerias do Programa Global CSR alcancem um total de 25,2 milhões de pessoas em 92 países até 2028. "Nossa tradição de 242 anos nos ensinou que criar um impacto positivo sustentável não só leva tempo, mas também exige que nos adaptemos constantemente e olhemos para o futuro. Não existem soluções rápidas para os desafios globais de saúde, pois eles são complexos, envolvem diversas dimensões e dependem de contextos específicos. Embora cada uma dessas parcerias contribua para o fortalecimento dos sistemas de saúde de maneiras únicas e inovadoras, há dois pontos em comum: uma ênfase na equidade, com foco em grupos marginalizados, e uma abordagem sistêmica que prioriza resultados duradouros em vez de soluções rápidas", afirma Takako Ohyabu, diretora executiva global de assuntos corporativos e sustentabilidade da Takeda "Essas parcerias têm como alvo explicitamente grupos marginalizados e/ou vulneráveis que carecem de serviços de saúde de qualidade e acesso a medicamentos essenciais, seja devido a conflitos, mudanças climáticas, desastres naturais ou questões socioeconômicas. Adotamos uma perspectiva de longo prazo, colaborando com parceiros que possuem conhecimento local e estão comprometidos, utilizando uma abordagem sistêmica para desenvolver sistemas de saúde resilientes e equitativos que também sejam sensíveis às mudanças climáticas." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os compromissos da Takeda com esses novos parceiros no exercício de 2023 incluem:

-- 834 milhões de ienes (aproximadamente US$ 5,8 milhões) para a Society for Family Health em Ruanda, a fim de expandir o acesso a serviços de saúde de qualidade em comunidades remotas e de difícil acesso em Ruanda por meio da instalação de 20 postos de saúde de segunda geração em um modelo de parceria público-privada-comunitária. O programa apresenta uma nova infraestrutura, incentiva a liderança local de longo prazo, reforça a prestação de cuidados abrangentes e capacita a força de trabalho em saúde. A iniciativa também pretende aproveitar a tecnologia para aprimorar a tomada de decisões baseada em dados, com o objetivo de promover a melhoria dos resultados de saúde em todo o país. -- 1,146 bilhão de ienes (aproximadamente US$ 7,9 milhões) para a Relief International para melhorar o acesso a medicamentos essenciais e suprimentos médicos em comunidades devastadas por conflitos, mudanças climáticas e desastres no Afeganistão, Iêmen, Mianmar e Síria. Este programa irá fortalecer os recursos dos fornecedores locais para estabelecer cadeias de suprimentos confiáveis de medicamentos essenciais de alta qualidade, melhorando o acesso das comunidades locais e humanitárias, e contribuindo para soluções globais de escalabilidade. -- 1,048 bilhão de ienes (cerca de US$ 7,3 milhões) para a Mercy Corps, com o objetivo de ajudar comunidades vulneráveis às mudanças climáticas a salvar vidas, melhorar a saúde e desenvolver resiliência climática para mais de 3 milhões de pessoas. Isso será realizado por meio da criação de Centros de Resiliência na Jamaica, Ilhas Virgens Americanas, São Cristóvão e Névis, e Santa Lúcia, como parte da Iniciativa de Resiliência no Caribe. À medida que os desastres naturais se tornam mais frequentes e devastadores, o programa ajudará as comunidades a se prepararem para o pior, ativando o acesso imediato a informações que podem salvar vidas, água potável, energia e serviços de saúde e sociais. Além disso, ele também contribuirá diretamente para a criação de um modelo de resiliência escalável que beneficiará esta região e outras áreas afetadas. -- 671 milhões de ienes (cerca de US$ 4,6 milhões) para a Partners In Health, a fim de capacitar e preparar 3.000 enfermeiros e parteiras no Haiti, México, Peru, Lesoto, Libéria, Malawi, Ruanda e Serra Leoa, com o objetivo de torná-los líderes reconhecidos nas áreas de administração de sistemas de saúde e políticas de saúde. Ao promover uma liderança mais diversificada e equitativa, que abranja questões de gênero, socioeconômicas e raciais, o programa visa aprimorar a contratação e a retenção da força de trabalho em saúde da linha de frente, melhorar os resultados de saúde e alcançar ganhos sustentáveis na área da saúde. -- 793 milhões de ienes (cerca de US$ 5,5 milhões) para a Universidade de Nairóbi, a fim de criar um programa inovador de treinamento em aprendizado de máquina e ciência de dados voltado para a saúde pública. O objetivo é fortalecer o pipeline de liderança e o impacto das mulheres na melhoria da saúde em suas comunidades. O programa irá treinar e capacitar 800 meninas e jovens mulheres menos favorecidas em seis regiões no Quênia. Ao cultivar um grupo diversificado de cientistas de dados, o programa contribuirá para a redução de preconceitos e disparidades de gênero nos dados de saúde pública e na inteligência artificial, criando um modelo para expansão em todo o continente africano. Os novos parceiros compartilharam:

-- "Nossa parceria com a Takeda significa um compromisso compartilhado com a expansão do acesso a serviços de saúde de qualidade e com a melhoria do bem-estar das pessoas em Ruanda. Juntos, estamos promovendo um impacto profundo, construindo um futuro mais saudável e promissor para grupos vulneráveis", disse Manasseh Gihana Wandera, diretor executivo da Society for Family Health, Ruanda. -- "A nova parceria da Relief International com a Takeda garantirá o fornecimento pontual e confiável de medicamentos essenciais e suprimentos médicos de qualidade no Afeganistão, Iêmen, Mianmar e Síria. Juntos, contribuiremos para salvar vidas em quatro dos lugares mais desafiadores do mundo e reduziremos a pegada de carbono de nossas cadeias de suprimentos humanitários", afirmou Craig Redmond, CEO da Relief International. -- "Este é o momento de tomar medidas audaciosas para ajudar as comunidades a se adaptarem diante de uma crise climática cada vez pior, com eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Nossa parceria com a Takeda permite à Mercy Corps levar nosso modelo de Centro de Resiliência para apoiar mais comunidades no Caribe, ajudando-as a se preparar melhor, sobreviver e se recuperar de desastres naturais, construindo um futuro mais resiliente", disse Tjada D'Oyen McKenna, CEO da Mercy Corps.

-- "Ao dar destaque às vozes dos enfermeiros e parteiras, que constituem a base da força de trabalho em saúde global, a parceria da Partners In Health com a Takeda vai modificar as estruturas para incluir enfermeiros e parteiras na tomada de decisões. Uma maior equidade de gênero e profissional na liderança, a retenção dos profissionais da linha de frente e o conhecimento especializado a partir da experiência prática contribuirão para fortalecer os sistemas de saúde e melhorar os resultados de saúde de maneira mais justa", afirmou Sheila Davis, CEO da Partners In Health. -- "A Universidade de Nairóbi tem o prazer de colaborar com a Takeda para conduzir o desenvolvimento de um grupo diversificado e equilibrado de cientistas de dados, capacitando e treinando mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso nos permitirá abordar vieses nos dados de saúde pública e no aprendizado de máquina e alcançar melhores resultados de saúde", afirmou o professor Stephen Kiama, vice-chanceler da Universidade de Nairóbi. Desde o seu lançamento em 2016, o Programa Global CSR da Takeda contribuiu para o fortalecimento dos sistemas de saúde, incluindo os seguintes aspectos, que são informados pelos Componentes Básicos para o Fortalecimento dos Sistemas de Saúde da OMS: