Comunicado do Business Wire :Hithium

Energy storage specialist Hithium exhibits at RE+ in Las Vegas (Photo: Business Wire)

O fabricante de baterias estacionárias Hithium participou esta semana na exposição da principal feira de energia limpa dos EUA, a RE+, produzida pela Solar Energy Industries Association (SEIA) e pela Smart Electric Power Alliance (SEPA), pela segunda vez. Com um escritório em Fremont, Califórnia, e uma equipe local nas Américas, a Hithium pretende abastecer o mercado de armazenamento estacionário de energia em rápido crescimento, enquanto responde aos incentivos de transição energética dos setores público e privado nos continentes da América do Norte e do Sul.

Com 11 GWh de baterias enviadas desde a fundação da empresa em 2019, a Hithium está expandindo sua capacidade de produção para 70 GWh até o final deste ano. A empresa desenvolveu algumas das linhas de produção mais avançadas no mundo, apresentando um alto grau de automação e inteligência baseada na coleta e avaliação precisa e extensa de big data em tempo real. Isto permite a Hithium garantir a estabilidade e consistência do produto em múltiplas dimensões. Os planos de expansão do fabricante continuam nos próximos anos, com a meta de capacidade de produção de 135 GWh até 2025.

O sistema de armazenamento de energia de segunda geração (ESS 2.0), mais compacto e de maior capacidade, oferece densidade de energia 46% maior do que os sistemas padrão baseados em células de 280 Ah. O produto virá pré-instalado e pronto para ser conectado, equipado com 48 módulos de bateria baseados nas novas células LFP de 314 Ah do fabricante, cada módulo fornecendo capacidade de 104,5 kWh e projetado para atender às necessidades de sistemas de grande porte. O contêiner também será tecnicamente compatível com os sistemas de controle de energia da maioria das principais marcas de inversores ou inversores bidirecionais.

Atingir ao marco do produto de 5 MWh com 46% mais densidade de energia

Sobre a Hithium

Fundada em 2019, a Hithium é líder na fabricação de produtos estacionários de armazenamento de energia de alta qualidade para aplicações em grande escala, bem como para usos comercial e industrial. Com quatro centros distintos de P&D e múltiplas instalações de produção "inteligentes", as inovações da Hithium incluem melhorias de segurança com inovação para suas baterias de íons de lítio, bem como aumentos no ciclo de vida. Com décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para oferecer a parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa tem sede em Xiamen, China, com outras unidades de produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Chongqing, Munique e Califórnia. A Hithium embarcou 11 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh apenas em 2022, e está expandindo sua atual capacidade de produção de 45 GWh a 70 GWh até o fim de 2023.

