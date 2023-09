Comunicado do Business Wire :Galvanize Climate Solutions

A Galvanize Climate Solutions ("Galvanize"), uma empresa global de investimentos centrada no clima, anunciou hoje o encerramento final de seu Fundo de Inovação + Expansão ("o Fundo") com mais de US$ 1 bilhão. Com compromissos de um conjunto diversificado de investidores institucionais, incluindo principais fundos patrimoniais, fundações e escritórios familiares, o Fundo é um dos maiores fundos de risco climático já levantados até o momento. O Fundo visa investir em empresas de clima de estágio inicial a avançado que impulsionam a descarbonização oportuna, fornecendo tanto capital quanto recursos interdisciplinares para acelerar o caminho para a escala comercial. Fundada por investidores experientes com décadas de experiência coletiva trabalhando no ecossistema climático, a Galvanize foi criada especificamente para escalar as empresas climáticas que definem a nossa geração. Para tal, a Galvanize reuniu uma equipa de investimento veterana, complementada por especialistas internos em disciplinas vitais para os construtores de empresas climáticas - incluindo ciência e tecnologia climática, assuntos regulamentares, desenvolvimento de mercado, medição de impacto e aquisição de talentos. Com estes recursos, o Fundo está claramente posicionado para identificar, avaliar e amplificar empresas climáticas transformadoras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A realização plena da oportunidade de investimento mais significativa de nosso tempo e o sucesso na transição climática exigirão mais do que apenas capital", disse Tom Steyer, copresidente-executivo da Galvanize, que anteriormente fundou e dirigiu uma das primeiras empresas de investimento global multiestratégico, a Farallon Capital Management, que cresceu para mais de US$ 36 bilhões em ativos sob gestão sob sua liderança. "É por isso que, com base em anos de experiência em investimentos e na compreensão dos recursos necessários para acelerar soluções climáticas essenciais, criamos a Galvanize deliberadamente para forjar um novo modelo de investimento climático, além de formar uma equipe de classe mundial criada para este momento. Estamos entusiasmados com o apoio de nossos parceiros na busca dessa oportunidade."

O Fundo é liderado por Veery Maxwell, Saloni Multani e Cliff Ryan, que trazem coletivamente uma profunda experiência em clima, juntamente com uma história de construção e gestão de estratégias de investimento multibilionárias em empresas globais líderes, incluindo Hellman & Friedman e Riverstone Holdings. "Estamos testemunhando um ponto de inflexão na transformação da economia global," disse Saloni Multani,codiretor de Inovação + Expansão da Galvanize. "O alinhamento das forças de mercado - incluindo os compromissos empresariais, o progresso regulatório e político, as expectativas dos consumidores, as preferências de talentos da força de trabalho, o amadurecimento tecnológico e a competitividade econômica - está impulsionando ventos favoráveis substanciais por trás do setor climático. Acreditamos que um valor imenso será agregado às tecnologias e soluções que podem impulsionar uma descarbonização significativa na próxima década." Com seu modelo integrado e centrado no clima, o Fundo adota uma abordagem interdisciplinar em todo o ciclo de um investimento, fornecendo um conjunto diferenciado de recursos para beneficiar as empresas de seu portfólio e criar valor de longo prazo para seus investidores. Isso inclui facilitar a apresentação de clientes prioritários, auxiliar no recrutamento de talentos e fornecer análise e orientação regulatória. Os membros da equipe de serviços de portfólio da Galvanize já ocuparam cargos na ARPA-E, no Laboratório Nacional de Energia Renovável e no Conselho de Qualidade Ambiental da Casa Branca, entre outras importantes organizações climáticas, tecnológicas e governamentais. Até o momento, o fundo investiu em 11 empresas nos setores de eletricidade, transporte, indústria, construção, agricultura e remoção de carbono: alcemy, Arable, Lydian, Plotlogic, Pulsora, Regrow, The Routing Company, VEIR, Watershed, Worldly e Zhero. SOBRE A GALVANIZE CLIMATE SOLUTIONS Galvanize Climate Solutions ("Galvanize") é uma empresa global de investimentos centrada no clima que entrega capital e experiência para acelerar soluções climáticas. Fundada por Katie Hall e Tom Steyer, a Galvanize investe em diversas classes de ativos, incluindo capital de risco e capital de crescimento, títulos públicos e imóveis. Integrando conhecimento em investimento, impacto climático, medição, desenvolvimento de mercado, talentos, tecnologia e políticas, nosso objetivo é impulsionar um impacto climático material e criar valor a longo prazo para nossos investidores.

