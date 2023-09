Comunicado do Business Wire :Forescout

A Forescout, líder global em segurança cibernética e importante fornecedora de soluções de segurança cibernética para o Departamento de Defesa dos EUA (DoD), anunciou hoje que garantiu um novo contrato com o DoD ao entrar no quarto ano do altamente bem-sucedido Comply-to-Connect (C2C ) programa. A próxima etapa do programa será configurar os recursos fornecidos para aplicar os princípios de acesso de confiança zero em toda a empresa da Rede de Informações do DoD (DoDIN) e aproximar o DoD das metas estabelecidas na Estratégia de Confiança Zero do Departamento.

Conforme defendido pelo Gabinete de Gestão do Programa C2C (PMO) da Agência de Sistemas de Informação de Defesa (DISA), o novo contrato também oferece recursos adicionais à plataforma C2C que revolucionam a segurança das redes de tecnologia operacional e integram o gerenciamento de riscos e a tomada de decisões à plataforma C2C existente. Essa adição posiciona ainda mais o DoD para aplicar os princípios de confiança zero do NIST a milhões de dispositivos em toda a empresa. A implementação dos princípios de confiança zero usando os recursos C2C do Forescout já está sendo realizada em algumas áreas do Exército, por meio de uma iniciativa que está sendo ensinada nas escolas de Fort Gordon e referenciada na Defense Acquisition University.

Com as três primeiras etapas do programa - visibilidade, avaliação de conformidade e remediação automatizada - em andamento, os administradores agora podem usar as capacidades de orquestração da Forescout para gerenciar pontos de aplicação de políticas para criar os efeitos desejados com base em solicitações individuais de usuário/dispositivo/acesso. Além disso, as capacidades de monitoramento contínuo da Forescout estão em funcionamento para garantir que os dispositivos conectados não fiquem fora de conformidade devido a arquivos corrompidos, erros administrativos simples ou ações adversas maliciosas, que ocorrem diariamente no DoDIN.