Comunicado do Business Wire :FEELM

Na renomada feira InterTabac de 2023, realizada entre os dias 14 e 16 de setembro, a FEELM, fornecedora líder mundial de soluções de sistema fechado, revelou sua mais recente inovação OS Vape em parceria com a OS. É a primeira vez que a FEELM realizou coapresentação com parceiro local. Desde sua concepção em 1978, a InterTabac é reconhecida como feira de excelência no comércio global de produtos de tabaco e acessórios de fumo. Esse ponto de encontro distinto oferece uma plataforma para a interação entre profissionais do setor com representantes de alto nível desde o varejo, a produção até o setor de serviços. Como prova do cenário em constante evolução do mundo do tabaco, recentemente, o destaque de marcas no segmento de rápida expansão de vape na Europa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Primeira coexibição da FEELM

A OS, reconhecida como dominante no mercado alemão de produtos shisha, entrou para o setor de vape descartável. Aproveitando essa oportunidade, a coexibição representa um grande avanço para a FEELM, reforçando seu compromisso com estratégias inovadores para entrega de soluções abrangentes aos seus clientes. Um representante do stand da FEELM compartilhou que colaborar com clientes para apresentações é uma nova estratégia visando reforçar a presença do cliente na marca em mercados locais. Ele releva ainda que a FEELM pretende seguir esse formato de coexibição em grandes apresentações globais, unindo forçar com clientes de diversas regiões em uma caminhada conjunta rumo à presença global. OS Vape com maior baforadas e consistência superior de sabor A Alemanha, célebre por suas cervejas de aroma de lúpulo e sabor puro refrescante, é um país no qual os mais animados desfrutam de beber de forma robusta. Entrando nessa cultura vibrante, a OS Vape lançou uma solução descartável de vaping que entrega uma contagem elevada de baforadas, custo-benefício e consistência incomparável de vapor, prometendo aos consumidores alemães uma experiência rica de vaping que evoca suas adoradas cervejas. Elevada pela tecnologia FEELM Max de bobina de cerâmica, a OS Vape alcançou o valor inédito de mais de 800 baforadas. Isso representa um aumento impressionante de mais de 30% de melhoria no número comparado com outros produtos descartáveis comuns, definindo um novo padrão em conformidade com TPD. Portanto, a OS Vape se destacou como pioneira na Alemanha a atingir essa marca. Além da contagem de baforadas, a OS Vape oferece um vapor excepcional e consistência de sabor de mais de 95%. Esses avanços inovadores sem dúvidas impulsionaram o setor de vaping a novos níveis. Ademais, o típico cartucho transparente para o líquido de cigarro eletrônico não só reduz as preocupações com o líquido, como também adiciona um visual sofisticado.

Relato de 800 baforadas certificado por autoridade Dado o início de produtos descartáveis com mais de 800 baforadas na Alemanha, há amplo interesse na solução técnica por trás. Na feira de Dortmund, muitos dos participantes levaram relatórios verificados de uma das instituições autoridades em teste, a Inter Scientific, revelando que a solução FEELM Max pode entregar de forma consistente entre 880 e 920 baforadas. Durante a apresentação, múltiplas marcas de renome, como a Aroma King, também abraçaram a referência de mais de 800 baforadas, se unindo à FEELM, definindo em conjunto novos padrões de baforadas no mercado TPD, e marcando uma nova era de inovações de vaping e expectativas elevadas dos consumidores.

Sobre a FEELM Como uma das principais marcas de tecnologia da SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Aproveitando o poder da tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica e da autêntica tecnologia de reprodução de sabor, a FEELM combina inovação e eletrônica para oferecer a melhor sensação e uma experiência de vaporização premium. Sobre a SMOORE