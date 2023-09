Cidade chinesa caça dezenas de crocodilos fugidos de fazenda

Equipes de resgate tentam rastrear animais após mais de 70 terem escapado de criadouro durante inundações provocadas por fortes tempestades.A mídia chinesa informou nesta terça-feira (12/09) que mais de 70 crocodilos escaparam depois que inundações na província de Guangdong causaram o transbordamento de um lago em uma fazenda de crocodilos. As autoridades pediram aos residentes da cidade de Maoming que permanecessem em casa, pois a gravidade das tempestades dificultava a busca pelos répteis. "Os crocodilos ainda estão na água, e vários departamentos governamentais estão trabalhando para conseguir capturar os animais", informou a estatal Rádio Nacional da China (CNR), citando o gabinete agrícola local. Investigação "A situação exata ainda está sob investigação", disse a CNR, acrescentando que o número preciso de animais ainda soltos não era conhecido. O jornal Beijing News disse que forças de emergência foram enviadas para localizar os crocodilos fugitivos com a ajuda de equipamento de sonar. As autoridades disseram que os altos níveis de água dificultaram a busca e pediram aos moradores que permanecessem em casa. Vídeos mostraram equipes em uniformes vermelhos vasculhando campos inundados em botes de resgate. Em outras imagens, podiam ser vistos crocodilos já capturados com a boca e os membros amarrados. Criação para pele e carne Os crocodilos são criados na China por sua pele e também por sua carne, que às vezes é usada na medicina tradicional chinesa. Pelo menos 69 crocodilos adultos e seis mais jovens eram mantidos em uma fazenda perto do lago que transbordou, permitindo que as criaturas escapassem. O CNR também disse que a área afetada também abriga um "parque temático de crocodilos". md/rk (DPA, AFP)