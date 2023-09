China reduz taxa de juros de referência para apoiar a economia

O Banco Central da China reduziu nesta quinta-feira (14) uma taxa de juros de referência, a terceira medida do tipo em algumas semanas, para tentar estimular a atividade em um cenário de desaceleração da segunda maior economia mundial.

A decisão foi anunciada na véspera da publicação de uma série de indicadores chaves para a economia chinesa relativos ao mês de agosto.

A redução anterior da taxa havia acontecido em março. A medida era amplamente antecipada pelos mercados.

A decisão pretende "estimular os bancos a reduzir as taxas dos empréstimos hipotecários" em um momento de crise no setor imobiliário que afeta consideravelmente a economia chinesa, afirmou o economista Larry Hu, do banco de investimentos Macquarie.

A economia chinesa foi abalada recentemente pela incerteza no mercado de trabalho e por uma desaceleração global, o que pesa na demanda de produtos do país asiático.

Os problemas financeiros do setor imobiliário, com várias grandes empresas à beira da falência e lutando para concluir projetos, também afetam o crescimento.

Outro indício de desaceleração: os empréstimos para as famílias registraram no mês passado o menor nível desde 2009.