China alerta para impacto negativo de investigação da UE sobre seus automóveis

Nos últimos meses, a França, em particular, defende uma Europa mais firme diante das práticas protecionistas da China.

Porém, outros Estados membros da UE, como a Alemanha, que dependem mais do comércio internacional, temem contrariar Pequim.

As empresas europeias "são frequentemente derrotadas nos preços por concorrentes beneficiados por enormes subsídios públicos. Não esquecemos o quanto a nossa indústria de painéis solares sofreu com as práticas comerciais desleais da China", disse na quarta-feira a presidente do Executivo europeu.

"Esta é uma vantagem competitiva adquirida por meio do trabalho duro" e é "resultado de uma inovação tecnológica ininterrupta", respondeu nesta quinta-feira o ministério chinês do Comércio.

A China desenvolve o setor de automóveis elétricos há vários anos e superou a Europa. Agora busca o mercado estrangeiro.

As marcas chinesas compareceram em grande número este ano ao Salão do Automóvel de Munique, em setembro.