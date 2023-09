Autoridades ucranianas ordenam retirada de civis na província de Kherson

As autoridades ucranianas ordenaram, nesta quinta-feira (14), a retirada de civis na província de Kherson, no sul do país, controlada parcialmente pelas forças russas e alvo de bombardeios constantes.

"O Conselho de Defesa da província de Kherson decidiu retirar de maneira obrigatória as famílias com crianças das localidades submetidas a bombardeios constantes por parte do inimigo" russo, indicou o governador Oleksandr Prokudin no Telegram.

Nesta província, as tropas russas controlam as áreas que estão ao sul do rio Dnieper, depois que foram obrigados a se retirar da cidade de Kherson, a capital regional, que atualmente é alvo constante de suas bombas.