Ao lado de Putin, Kim promete ajuda na luta da Rússia contra o Ocidente

"A Rússia está agora enfrentando a luta sagrada para defender a soberania de seu Estado e proteger sua segurança", disse Kim a Putin, de acordo com comentários em um vídeo divulgado pelo Kremlin. "Sempre apoiamos e defendemos todas as decisões do presidente Putin e do governo russo. Espero que estejamos sempre juntos na luta contra o imperialismo."

Putin falou sobre os 75 anos das relações diplomáticas entre os dois países e enfatizou a necessidade de cooperação econômica. "Foi o nosso país o primeiro a reconhecer o Estado soberano e independente da Coreia do Norte."

Kim chegou à Rússia de trem, na manhã de terça-feira, e foi recebido por uma banda militar e com tapete vermelho ao cruzar a fronteira com a Rússia. Essa é a primeira viagem internacional do ditador norte-coreano desde o início da pandemia.

O Kremlin disse que ontem os dois líderes inspecionaram as instalações do Cosmódromo de Vostochny, o centro espacial russo, incluindo a oficina de montagem dos veículos de lançamento dos foguetes espaciais Angara e Soyuz-2.

Troca

A Coreia do Norte é um dos países mais militarizados no planeta e, segundo analistas, mantém um grande excedente de munições porque não trava nenhuma guerra desde 1953. Em troca, Kim gostaria que a Rússia fornecesse tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares, além de ajuda alimentar.