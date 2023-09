Ajuda internacional acelera na Líbia após inundações mortais

Aviões e navios de países do Oriente Médio e da Europa transportam ajuda de emergência ao país do norte da África, marcado por mais de uma década de conflitos.

A ajuda internacional à Líbia se intensificou nesta quinta-feira (14), após as inundações que deixaram milhares de mortos e desaparecidos no leste do país, onde as buscas por sobreviventes continuam.

Os desafios para os trabalhadores humanitários são imensos. "As rodovias estão obstruídas, destruídas e inundadas, o que dificulta o acesso da ajuda humanitária", destacou a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Já o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou hoje que enviou equipes adicionais para distribuir ajuda humanitária e acrescentou que forneceu 6.000 sacos mortuários.

A Líbia, um país rico em petróleo, ainda se recupera da guerra e do caos posteriores ao levante que derrubou e matou o ditador Muamar Kadhafi em 2011. O país está dividido entre dois governos rivais: a administração reconhecida internacionalmente, com sede em Trípoli, e uma administração separada, na região afetada pelo desastre.

O porta-voz do Ministério do Interior do governo instalado no leste do país, tenente Tarek al-Kharraz, afirmou que até a tarde de ontem haviam sido contabilizados 3.840 mortos na cidade de Derna. Desse total, 3.190 já foram enterrados. Entre as vítimas, estão ao menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios.

Mais de 2.400 pessoas continuam desaparecidas, segundo autoridades do leste. Já a imprensa divulga balanços ainda maiores de vítimas, com base em depoimentos de outras fontes.

Um funcionário da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) indicou que as inundações podem ter deixado 10.000 desaparecidos. Outro encarregado da Cruz Vermelha fez um alerta para o risco vinculado às minas terrestres arrastadas pela água.

