A horas do prazo final, greve no setor automotivo dos EUA parece inevitável

A contagem regressiva está chegando ao fim: a menos que um acordo de última hora seja alcançado, o poderoso sindicato UAW está se preparando para anunciar uma greve nas três principais montadoras americanas na noite desta quinta-feira (14), o que poderia desestabilizar o setor e até a economia nacional. Em dois meses de negociações, representantes do United Auto Workers (UAW) e líderes das "Três Grandes" - General Motors, Ford e Stellantis, controladora da Chrysler - não conseguiram chegar a um acordo sobre o conteúdo de um novo contrato coletivo de quatro anos. "Dissemos às empresas desde o início que 14 de setembro (à meia-noite) é um prazo limite", afirmou Shawn Fain, presidente do UAW, na quarta-feira. "Não permitiremos que as Três Grandes continuem adiando as discussões por meses", enfatizou.

Um porta-voz da General Motors disse nesta quinta-feira ao meio-dia que uma nova oferta foi enviada ao UAW de manhã. "Continuamos envolvidos em negociações diretas e de boa fé", assegurou. "Qualquer interrupção teria consequências negativas para nossos funcionários e clientes". A Ford destacou a falta de resposta do sindicato à sua última proposta. "Queremos negociar, mas ainda não recebemos uma contraproposta", disse um porta-voz. Questionada pela AFP, a Stellantis não respondeu imediatamente. Na quarta-feira à noite, a empresa afirmou que queria "discutir de boa fé para chegar a um projeto de acordo" antes do vencimento dos contratos atuais. O UAW exige um aumento salarial de 36% em quatro anos, enquanto as três montadoras americanas não ultrapassaram os 20% em suas contrapropostas, de acordo com o líder sindical. Os gigantes históricos de Detroit também se recusaram a conceder dias adicionais de férias e a aumentar as pensões, que são fornecidas por fundos específicos de cada empresa.

A menos que um acordo seja alcançado no limite, o sindicato planeja anunciar nesta quinta-feira às 22h00 em Nova York (23h00 de Brasília) quais locais serão afetados pela greve. De acordo com o canal de televisão CNBC, oito fábricas em Michigan e nos estados vizinhos de Ohio e Indiana poderiam ser afetadas, envolvendo entre 7.000 e 12.000 funcionários. O sindicato representa cerca de 146.000 trabalhadores nas três empresas nos Estados Unidos.

Para Fain, esse movimento é um ponto de virada que ele compara aos anos 1930, em particular com a greve de 1936-1937 na General Motors em Flint, no Michigan, que fortaleceu o UAW, criado em 1935. A consultoria Anderson Economic Group (AEG) estima que uma greve de dez dias poderia representar mais de US$ 5 bilhões (R$ 24,3 bilhões, na cotação atual) em receitas perdidas para a economia dos Estados Unidos. Um conflito social prolongado poderia ter consequências políticas para o presidente Joe Biden, cujo histórico econômico é criticado, especialmente devido à inflação persistente no país.