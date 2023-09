A arte cubana de conservar charutos em caixas feitas à mão

Com uma máquina da era soviética, o cubano René Reyes alisa o painel de uma antiga porta de cedro que ele transformará em umidificador, uma caixa fina feita à mão para preservar os famosos charutos da ilha.

"As pessoas não acreditam que (...) esses umidificadores saem daqui", diz o carpinteiro de 55 anos à AFP, apontando para um canto da loja, onde vigas, portas e móveis em desuso se empilham, acumulando a matéria-prima para este negócio artesanal.

Enquanto ele aplaina o painel da porta, com "mais de 80 anos", o aroma quente e com notas doces do antigo cedro enche este ateliê no centro de Havana.