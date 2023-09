Xi Jinping anuncia fortalecimento dos laços entre China e Venezuela em reunião com Maduro

O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta quarta-feira (13), durante uma reunião com o homólogo Nicolás Maduro em Pequim, o fortalecimento das relações com a Venezuela.

A China mantém relações próximas com o governo Maduro, isolado internacionalmente, e é um dos principais credores da Venezuela, cujo PIB registrou queda de 80% em uma década em consequência da crise econômica.

A China, "apoiará, como sempre, com firmeza, os esforços da Venezuela para salvaguardar a soberania nacional, a dignidade nacional e a estabilidade social, e apoiará firmemente a causa justa da Venezuela de se opor à interferência estrangeira", afirmou Xi a Maduro.

O presidente venezuelano, 60 anos, busca apoio para a adesão de seu país ao BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul), um grupo de economias emergentes que organizou sua reunião de cúpula mais recente em agosto em Johannesburgo, onde anunciou uma ampliação com seis novos países (Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia).

"Poderíamos catalogar o grupo do BRICS ampliado como o grande motor para a aceleração do processo de nascimento de um mundo novo, de um mundo de cooperação, onde o Sul Global terá a voz primordial", declarou Maduro em uma entrevista à agência estatal chinesa Xinhua publicada no sábado.

Maduro foi recebido com sua delegação no Palácio do Povo, o grande edifício onde as autoridades estrangeiras são recebidas perto da Praça Tiananmen (Paz Celestial).

O chefe de Estado venezuelano chegou a Pequim na terça-feira, depois de passar por Xangai e por outras cidades chinesas.