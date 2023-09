Socorristas intensificam esforços para achar sobreviventes de terremoto no Marrocos

As equipes de resgate intensificaram os esforços, nesta quarta-feira (13), para ajudar as localidades do Marrocos devastadas pelo terremoto que matou quase 3.000 pessoas, mas as esperanças de encontrar sobreviventes são cada vez menores, cinco dias após a tragédia.

"Estamos intervindo em muitos locais" onde "os veículos não podem chegar", explicou o capitão Fahas Abdullah al Dosanri, do corpo de bombeiros do Catar.

Em Tarudant (sudoeste), foram instalados três pontos de ajuda, com alimentos, mantas e colchões, que estão sendo enviados por via terrestre ou por helicóptero, conforme o estado das rodovias.

O primeiro-ministro do Marrocos, Aziz Akhannouch, anunciou na segunda-feira que as pessoas que perderam suas casas serão indenizadas.

O Exército marroquino instalou hospitais de campanha para atender os feridos nas zonas isoladas, como na localidade de Asni, na província de Al Haouz, a pouco mais de uma hora de Marrakesh.

Nesta quarta-feira, as equipes do governo prosseguiam com os trabalhos para liberar as rodovias que levam aos pequenos vilarejos montanhosos da província, indicou à AFP um responsável do ministério.

"Liberamos a estrada que segue até a cidade de Ighil, epicentro do terremoto, e ao vilarejo próximo de Aghbar", afirmou.

O terremoto atingiu 7 graus de magnitude, segundo o Centro Marroquino para a Pesquisa Científica e Técnica, e 6,8, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos.

Este foi tremor mais forte já registrado no reino e o que provocou o maior número de vítimas em mais de seis décadas.

O papa Francisco, que visitou o Marrocos em 2019, afirmou nesta quarta-feira que seus pensamentos estão com o "nobre povo marroquino".

"Rezamos pelo Marrocos, rezamos por seus habitantes. Que o Senhor dê forças para que se recuperem", afirmou o pontífice argentino.

