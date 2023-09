Secretário-geral da ONU pede a líderes mundiais que resolvam 'desastre' do planeta

Diante da multiplicação de crises no mundo, o secretário-geral da ONU instou, nesta quarta-feira (13), os líderes do planeta, que se reunirão na próxima semana em Nova York, a encontrarem "uma solução para tirá-lo do desastre".

"Estamos nos reunindo em um momento em que a humanidade enfrenta desafios imensos, do agravamento da emergência climática à escalada de conflitos, passando pela crise global da inflação, o aumento das desigualdades e as drásticas perturbações tecnológicas", declarou António Guterres à imprensa dias antes da Assembleia Geral da ONU, que reunirá na próxima semana líderes de todo o mundo em Nova York.

"As pessoas esperam de seus líderes uma solução para sair deste desastre", insistiu, ao mesmo tempo em que lamentou novamente a "fragmentação" do mundo que "reduz nossa capacidade de resposta" a essas crises.