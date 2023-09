Presidente da Comissão Europeia propõe análise para ampliar UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou, nesta quarta-feira, 13, que a sua gestão começará a trabalhar numa série de análises políticas pré-alargamento do bloco para ver como cada área poderá precisar ser adaptada para uma União Europeia maior.

"Teremos de pensar na forma como as nossas instituições funcionariam - como seriam o Parlamento e a Comissão. Precisamos discutir o futuro do nosso orçamento - em termos do que financia, como o financia e como é financiado", disse Ursula em seu Discurso sobre o Estado da União de 2023 a deputados em Estrasburgo.

Segundo a presidente da Comissão, o bloco econômico, formado hoje por 27 países-membros, precisa compreender como garantir compromissos críveis de segurança.