Petição pede exclusão do Irã de Paris-2024 por descriminação

Um grupo composto, entre outros, pelo ex-campeão mundial de boxe Mahyar Monshipour e pela iraniana vencedora do Prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi escreveu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para solicitar a exclusão do Irã dos Jogos de Paris por violação do princípio da não discriminação no esporte.

O e-mail enviado ao COI no final de julho solicita a exclusão do Irã por não respeitar a Carta Olímpica, que afirma que "a prática do esporte é um direito humano" e que não deve haver "qualquer tipo de discriminação devido a raça, cor, sexo, orientação sexual, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação", explicou em comunicado o advogado Frédéric Thiriez, que formulou o pedido no a um ano da realização dos Jogos Olímpicos de Paris.

O advogado acrescentou que está "trabalhando para recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)".