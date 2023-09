Peru sediará cúpula da APEC de 2024 com EUA e China na liderança

Antes disso, o país receberá dos Estados Unidos a presidência rotativa do fórum durante a cúpula de San Francisco (Califórnia, EUA), acrescentou a chanceler Ana Cecilia Gervasi.

"Lima receberá e sediará a semana de líderes econômicos da APEC em novembro de 2024", disse a presidente peruana, Dina Boluarte, em uma cerimônia ante o corpo diplomático creditado no Peru.

O Peru sediará, em novembro de 2024, a cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que reúne 21 economias, incluindo os Estados Unidos e a China, anunciou o governo nesta quarta-feira (13).

Será a terceira vez que o país organizará a cúpula da Apec, depois de já tê-la recebido em 2008 e 2016.

Criada na década de 1980, a Apec se concentra mais no comércio do que em temas políticos. Entre seus membros estão China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Indonésia e México.

O Peru foi designado presidente da Apec para o ano de 2024, na cúpula que o fórum celebrou na Tailândia em novembro de 2022.

