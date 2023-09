RÚSSIA COREIA DO NORTE: Kim afirma que Rússia e Putin conseguirão uma 'grande vitória'

=== LÍBIA INUNDAÇÕES ===

DERNA:

Inundações na Líbia deixam milhares de mortos e 30.000 deslocados

A Libia permanece em estado de choque nesta quarta-feira (13) após as inundações devastadoras provocadas pela tempestade Daniel, que deixaram milhares de mortos, desaparecidos e deslocados na cidade costeira de Derna.

PARIS:

Mar mais quente e caos político provocaram desastre na Líbia, dizem especialistas

O aumento da temperatura da água no Mediterrâneo, o caos político e as infraestruturas deficientes são as principais causas das devastadoras inundações na Líbia, afirmam especialistas.

=== RÚSSIA COREIA DO NORTE ===

MOSCOU:

Kim afirma que Rússia e Putin conseguirão uma 'grande vitória'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou nesta quarta-feira (13) a Vladimir Putin que a Rússia conquistará uma "grande vitória" contra seus inimigos, durante uma rara visita ao país, com o qual busca fortalecer suas relações, especialmente militares.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PEQUIM:

Xi Jinping anuncia fortalecimento dos laços entre China e Venezuela em reunião com Maduro

O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta quarta-feira (13), durante uma reunião com o homólogo Nicolás Maduro em Pequim, o fortalecimento das relações com a Venezuela.

HAVANA:

Cuba receberá cúpula do G77+China para defender um mundo menos 'injusto'

Cuba receberá na sexta-feira (15) uma reunião de cúpula extraordinária do G77+China, grupo integrado por mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, que tem como objetivo promover uma nova ordem internacional menos "injusta".

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Presidente da Comissão Europeia promete pacto verde equitativo e defende adesão da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu nesta quarta-feira um Acordo Verde "justo e equitativo", uma nova estratégia para a África e voltou a defender a adesão da Ucrânia à União Europeia (UE).

ESTOCOLMO:

Rei da Suécia Carl XVI Gustaf celebra jubileu

Impressas em placas, cartazes e medalhas, fotos do rei da Suécia Carl XVI Gustaf, que completa 50 anos de reino, cobrem as paredes do apartamento de Kenth Lundqvist.

-- ÁFRICA

INEGHEDE:

Equipes de emergência intensificam esforços para encontrar sobreviventes de terremoto no Marrocos

As equipes de resgate intensificaram os esforços nesta quarta-feira (13) para ajudar as localidades do Marrocos devastadas pelo terremoto que matou mais de 2.900 pessoas, mas as esperanças de encontrar sobreviventes são cada vez menores, cinco dias após a tragédia.

-- ÁSIA

HANÓI:

Incêndio em prédio residencial provoca mais de 50 mortes em Hanói

Cinquenta e seis pessoas morreram em um incêndio em um edifício residencial de Hanói, capital do Vietnã, nesta quarta-feira.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Museu em Paris destaca amor artístico entre Picasso e Stein no início do século XX

Ela era uma escritora homossexual americana, ele um ambicioso pintor espanhol com fama de conquistador. Gertrude Stein e Pablo Picasso se encontraram em Paris e a paixão artística foi tão improvável quanto instantânea.

NOVA YORK:

Taylor Swift e Shakira brilham no VMA

A cantora Taylor Swift foi a grande vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) na terça-feira (12), enquanto a colombiana Shakira recebeu a estatueta do prestigioso "Video Vanguard" da noite, com direito a uma apresentação que agitou a plateia e celebrou toda a sua carreira.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principaisa campeonatos europeus

