Líder norte-coreano afirma que Rússia irá conseguir 'grande vitória'

Depois da chegada de Kim à Rússia a bordo de seu trem blindado, os dois governantes trocaram um aperto de mãos e visitaram as instalações do cosmódromo de Vostochni, incluindo uma área de montagem de foguetes Angara russos de nova geração.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou nesta quarta-feira (13) a Vladimir Putin que Moscou irá conseguir "uma grande vitória" contra seus inimigos, durante uma visita rara à Rússia, com a qual busca fortalecer suas relações, principalmente militares.

O presidente russo disse que vê "perspectivas" de cooperação militar com a Coreia do Norte, apesar das sanções internacionais contra Pyongyang, isolada devido aos seus programas nucleares e de mísseis. "A Rússia respeita todas essas restrições, mas há coisas sobre as quais, definitivamente, podemos falar e que estamos discutindo", declarou à TV estatal russa.

Diante de Kim, Putin fez um brinde "ao futuro fortalecimento da cooperação" com Pyongyang, atrás de uma grande mesa, ao lado de autoridades russas e norte-coreanas. Putin anunciou que Kim Jong Un acompanhará uma demonstração da Marinha russa em Vladivostok e visitará fábricas de equipamentos aeronáuticos, "civis e militares", na região do extremo leste.

Essa foi a primeira reunião entre os dois governantes desde a viagem de Kim Jong Un a Vladivostok em 2019. Washington teme que a reunião propicie a entrega de armas norte-coreanas a Moscou para as operações militares na Ucrânia.

Os Estados Unidos expressaram hoje preocupação com a colaboração militar entre Moscou e Pyongyang. "Obviamente, estamos preocupados com qualquer nova relação de Defesa entre a Coreia do Norte e a Rússia", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, cujo colega no Departamento de Estado, Matthew Miller, também mostrou-se preocupado com uma eventual cooperação no âmbito dos satélites, o que "representaria uma violação de várias resoluções da ONU". Nesse caso, "não hesitaremos" em impor sanções contra Pyongyang e Moscou, advertiu.

Kim chamou hoje a reunião de "um trampolim" para fortalecer as relações entre os dois países, e ressaltou que fará dos laços com a Rússia "a prioridade máxima" da sua diplomacia. "Aproveito esta oportunidade para afirmar que sempre estaremos com a Rússia."