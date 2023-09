Kim Jong-un expresssa apoio incondicional à 'luta justa' da Rússia

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeu apoio à "luta justa" da Rússia, durante uma cúpula com o presidente russo Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 13. Kim expressou "apoio total e incondicional" e disse que Pyongyang sempre estará ao lado de Moscou na frente "anti-imperialista".

Os líderes se reuniram no Cosmódromo de Vostochny para uma cimeira que sublinha como os seus interesses estão se alinhando face aos confrontos separados e cada vez mais intensos dos seus países com os Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão de se reunir no Cosmódromo, o centro de lançamento espacial mais importante da Rússia no seu próprio território, sugere que Kim está procurando ajuda russa para desenvolver satélites de reconhecimento militar, que ele descreveu como cruciais para aumentar a ameaça dos seus mísseis com capacidade nuclear.