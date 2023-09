Kim afirma que Rússia e Putin conseguirão uma 'grande vitória'

Depois da chegada de Kim à Rússia a bordo de seu trem blindado, os dois governantes trocaram um aperto de mãos e visitaram as instalações do cosmódromo de Vostochni, incluindo uma área de montagem de foguetes Angara russos de nova geração.

Até o momento, no entanto, nenhuma informação foi divulgada sobre um possível acordo para a entrega de equipamentos militares à Rússia para apoiar a ofensiva na Ucrânia, como Washington mencionou que poderia acontecer na véspera da reunião.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou nesta quarta-feira (13) a Vladimir Putin que a Rússia conquistará uma "grande vitória" contra seus inimigos, durante uma rara visita ao país, com o qual busca fortalecer suas relações, especialmente militares.

O presidente russo disse que vê "perspectivas" de cooperação militar com a Coreia do Norte, apesar das sanções internacionais a Pyongyang, país isolado por seus programas nucleares e de mísseis.

Putin anunciou que Kim Jong Un acompanhará uma demonstração da Marinha russa em Vladivostok e visitará fábricas de equipamentos aeronáuticos, "civis e militares", na região do extremo leste.

Diante de Kim, Putin fez um brinde em tom solene ao "futuro fortalecimento da cooperação" com Pyongyang, atrás de uma grande mesa, ao lado de autoridades russas e norte-coreanas.

"Estamos convencidos de que o exército russo e o povo russo conquistarão uma grande vitória na luta justa para punir os grupos malignos que buscam a hegemonia e a expansão", afirmou o líder norte-coreano diante do homólogo russo.

Eles participaram de discussões oficiais por duas horas com suas delegações e, em seguida, de conversaram de maneira reservada. Depois, compareceram a um jantar em homenagem ao líder norte-coreano.

"A Rússia respeita todas as restrições. Mas há coisas sobre as quais definitivamente podemos falar, estamos discutindo (...) E também há perspectivas", declarou à televisão estatal russa.

Esta foi a primeira reunião entre os dois governantes desde a viagem de Kim Jong Un a Vladivostok em 2019. Washington teme que a reunião facilite a entrega de armas norte-coreanas a Moscou para as operações militares na Ucrânia.

Kim chamou a reunião de "trampolim" para fortalecer as relações entre os dois países e que transformará as relações com a Rússia na "prioridade máxima" de sua diplomacia.