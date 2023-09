Justiça chilena proíbe mais de 20 sites de apostas on-line

A Suprema Corte do Chile proibiu mais de 20 sites de apostas on-line, entre eles, o de um dos patrocinadores dos principais campeonatos de futebol do país, de acordo com uma decisão judicial divulgada na noite de terça-feira (12).

A sentença foi proferida após ação judicial da empresa Polla Chilena de Beneficiencia, única autorizada no país a realizar apostas, contra o provedor de Internet Mundo Pacífico, acusado de promover estas plataformas.

A ordem judicial ainda não tem prazo para ser cumprida, mas abre um precedente no Chile, pois estabelece que, com exceção da Polla Chilena, as demais casas de apostas operam à "margem" da lei.