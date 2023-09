Jornal americano anuncia vaga de emprego para 'repórter de Taylor Swift'

As vagas abertas no grupo Gannett incluem, agora, uma oferta de emprego para "repórter de Taylor Swift" nos jornais Tennessean e USA Today.

Muitos jornalistas musicais passam seus expedientes imersos no fenômeno mundial causado pela cantora Taylor Swift, mas um veículo americano foi além e abriu uma vaga dedicada exclusivamente para cobrir a superestrela do pop.

"Procuramos um repórter com voz, mas sem preconceitos, capaz de cativar rapidamente uma audiência nacional por meio de conteúdos inteligentes, adequados para satisfazer os leitores no final", acrescenta a descrição.

De acordo com a vaga, o jornalista será responsável por narrar os momentos mais importantes das próximas etapas da "The Eras Tour", turnê mundial de Swift, com "uma visão de dentro".

Nos últimos anos, o grupo Gannett - proprietária do USA Today e de muitos jornais locais - reduziu repetidamente empregos nos mercados locais. Em dezembro, reduziu em 6% a equipe de notícias.

O Gannett procura um jornalista "com experiência" e "avançado em vídeo" para a vaga, e que também seja "um animado escritor, fotógrafo e um social media profissional" para cobrir Swift - e apenas Swift.

O salário oscila entre US$ 21,63 (R$ 107) e US$ 50,87 (R$ 251,80) e requer viagens internacionais.

É esperado que a popular cantora de 33 anos, escritora de sucessos como "Bad Blood" e "Shake It Off", atinja o recorde da primeira turnê de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) com a "The Eras Tour" - que inclui músicas de toda a sua carreira no repertório.