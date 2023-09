Inundações na Líbia desalojam 30 mil pessoas e matam mais de 5 mil

As inundações devastadoras que atingiram Derna, uma cidade costeira no leste da Líbia, desabrigaram pelo menos 30 mil pessoas, afirma a agência de migração da ONU. A Organização Internacional para as Migrações disse na quarta-feira, 13, que as inundações causaram danos significativos à infraestrutura na cidade de Derna, que ainda está praticamente inacessível. Os trabalhadores humanitários que conseguiram chegar à cidade, que ficou bloqueada quando as inundações destruíram a maior parte das estradas de acesso, descreveram a devastação no centro de Derna. Equipes de busca e resgate vasculharam prédios destruídos em busca de corpos e recuperaram os mortos que flutuavam no mar Mediterrâneo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os corpos estão por todo o lado, dentro das casas, nas ruas, no mar. Onde quer que você vá, você encontra homens, mulheres e crianças mortos", disse Emad al-Falah, um trabalhador humanitário de Benghazi, por telefone de Derna. "Famílias inteiras foram perdidas."

Mais de 2 mil cadáveres foram recolhidos na manhã desta quarta-feira e mais da metade deles foram enterrados em valas comuns em Derna, disse o ministro da Saúde da Líbia, Othman Abduljaleel. As equipes de resgate trabalhavam dia e noite para recuperar corpos espalhados nas ruas e sob os escombros na cidade. Alguns ainda foram recuperados do mar. A surpreendente devastação apontava a intensidade da tempestade, mas também a vulnerabilidade da Líbia. O país está dividido por governos rivais, um no leste, o outro no oeste, e o resultado foi a negligência da infraestrutura em muitas áreas. As inundações danificaram ou destruíram muitas estradas de acesso para Derna. Das sete estradas que levam para a cidade, apenas duas estão acessíveis a partir do extremo sul. Pontes sobre o rio Derna que ligam a cidade as duas partes da cidade também entraram em colapso, de acordo com a agência de migração da ONU. "A cidade de Derna foi submersa por ondas de 7 metros de altura que destruíram tudo em seu caminho", disse Yann Fridez, chefe da delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Líbia, ao France24. As equipes de emergência locais, incluindo exército, funcionários do governo, voluntários e residentes, continuaram a escavar os escombros em busca dos mortos. Eles também usaram barcos infláveis e helicópteros para recuperar corpos da água e de áreas inacessíveis. "Este é um desastre em todos os sentidos da palavra", disse um sobrevivente que perdeu 11 membros de sua família a uma estação de televisão local. O Ministério do Interior da Líbia divulgou na terça-feira, 12, que o número de mortos em Derna chegou a mais de 5,3 mil, de acordo uma agência estatal de notícias. Dezenas de outras pessoas foram dadas como mortas em outras cidades do leste da Líbia, disse ele. As autoridades transferiram centenas de corpos para necrotérios em cidades próximas.