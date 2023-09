Inundações na Líbia deixam 2.300 mortos e 10.000 desaparecidos

Na terça-feira, o balanço de mortes confirmadas era de pelo menos 2.300 mortos, segundo os serviços de emergência do país do norte da África, politicamente dividido, mas algumas fontes citam o dobro de vítimas fatais.

A cidade devastada de Derna, no leste da Líbia, contava nesta quarta-feira o número de mortos após as inundações devastadoras provocadas pela tempestade Daniel, que deixou pelo menos 2.300 falecidos, 10.000 desaparecidos e 30.000 deslocados.

Além disso, 10.000 pessoas estão desaparecidas, informou Tamer Ramadan, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC).

"O balanço de mortos é enorme e pode chegar a milhares", advertiu Ramadan.

"Não temos um número definitivo no momento", disse na terça-feira, antes de explicar que, segundo fontes independentes da organização, "o número de pessoas desaparecidas se aproxima de 10.000".

A imprensa líbia, que citou como fonte um funcionário do ministério do Interior do governo com sede no leste da Líbia, afirmou que mais de 5.200 pessoas morreram em Derna.

Além disso, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou que pelo menos 30.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas em Derna e estão deslocadas.

A Líbia está dividida entre dois governos rivais: a administração com sede em Trípoli, reconhecida internacionalmente, e uma administração separada no leste, a região afetada pelo desastre.