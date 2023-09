Inundações deixam mais de 3.800 mortos e 30.000 deslocados na Líbia

O número de mortos não para de aumentar nesta cidade do leste da Líbia, atingida no domingo pela tempestade Daniel. Nas ruas da localidade, os corpos se amontoam à espera de caminhonetes para serem levados aos cemitérios.

Imagens exibidas nas redes sociais por emissoras locais de televisão mostram uma paisagem apocalíptica em Derna, com ruas devastadas, prédios em ruínas, pontes destruídas e deslizamentos de terra.

Derna agora só é acessível por duas entradas ao sul, enquanto antes costumava ter sete. Os cortes generalizados de energia e as interrupções nas redes de telecomunicações limitam as comunicações, segundo a OIM.

A organização também reportou 3.000 pessoas deslocadas em Al Bayda e mais de 2.000 em Benghazi, duas cidades situadas mais a oeste.

A Líbia está dividida entre dois governos rivais, a administração sediada em Trípoli, reconhecida internacionalmente, e uma administração separada no leste, a região afetada pelo desastre. As duas autoridades falam de "milhares" de mortos.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior do governo sediado no leste do país, tenente Tarek al Kharraz, foram contabilizados até agora 3.840 mortos na cidade de Derna, dos quais 3.190 já foram enterrados. Entre as vítimas estão ao menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios.

Mais de 2.400 pessoas continuavam desaparecidas, segundo as autoridades do leste, que temem que o balanço final das inundações seja muito maior, em vista da devastação e da dificuldade em fazer chegar ajuda às vítimas.