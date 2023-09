Inflação interanual dos EUA volta a subir em agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 3,7% interanual, frente a 3,2% de julho, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (13) pelo Departamento do Trabalho.

O preço da gasolina é o principal fator do aumento mensal, "representando mais da metade do aumento", detalhou o Departamento do Trabalho em um comunicado para a imprensa, no qual destacou "o contínuo aumento do índice de moradia, que subiu pelo 40º mês consecutivo".

Após um ano sem aumento, a inflação voltou a crescer no mês de julho, impulsionada, sobretudo, pelos preços de moradia.

Apesar do crescimento do preço da gasolina, os preços da energia caíram 3,6% desde agosto de 2022.

Em agosto, a chamada inflação subjacente ficou em 0,3%, sem contar com os preços mais voláteis de energia e alimentação, face a 0,2% do mês anterior.

No entanto, a taxa interanual deste índice caiu de 4,7% em julho para 4,3% em agosto.

Os valores são divulgados uma semana antes de o Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) se reunir para decidir se volta a aumentar as taxas, na esperança de reduzir a inflação, ou se as mantém no nível atual para não afetar muito a atividade econômica.