Explosão mata cinco palestinos durante protesto na Faixa de Gaza

Cinco manifestantes palestinos morreram na tarde desta quarta-feira (13) na explosão de um artefato durante um confronto com o Exército israelense perto da fronteira da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do território palestino.

Centenas de palestinos se concentraram perto da fronteira com Israel, um protesto que desembocou em enfrentamentos violentos com os soldados israelenses, explicaram testemunhas e as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

Um dos presentes na manifestação disse à AFP que um artefato, talvez uma granada, levada por um dos manifestantes, explodiu.