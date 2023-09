EUA goleia Omã por 4 a 0 em amistoso

A seleção dos Estados Unidos venceu Omã por 4 a 0 num amistoso disputado nesta terça-feira (12) no Alianz Field, em Saint Paul, Minnesota.

A vitória veio com os gols de Folarín Balogun (13'), Brenden Aaronson (60') e Ricardo Pepi (79'), e o gol contra de Khalid Al-Braiki (81').

Esta foi a segunda vitória em dois jogos, após o retorno do técnico Gregg Berhalter, que comandou a seleção americana na Copa do Mundo de 2022, no Catar, eliminada nas oitavas de final pela Holanda.