Espanha perde para República Tcheca e se complica na Copa Davis

Apesar de jogar em casa, em Valência, a equipe espanhola perdeu por 3 a 0 para a República Tcheca e seu futuro na Copa Davis de tênis se complicou.

Nas duas partidas de simples, Bernabé Zapata e Alejandro Davidovich perderam em dois sets para Tomas Machac e Jiri Lehecka, e com o confronto decidido, Davidovich e Marcel Granollers também foram derrotados pela dupla formada por Jakub Mensik e Adam Pavlasek por 5-7, 7-6 (8/6) e 6-4.

A Espanha, que não pode contar com o astro Carlos Alcaraz, que decidiu fazer uma pausa após o Aberto dos Estados Unidos, terá que jogar tudo ou nada na sexta-feira contra a Sérvia de Novak Djokovic, antes de encerrar a fase de grupos contra a Coreia do Sul no domingo.