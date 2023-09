Comunicado do Business Wire :Women's Entrepreneurship Accelerator

Em linha com a 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) está orgulhoso de anunciar um evento essencial que destaca a lacuna premente no financiamento para empresas lideradas por mulheres. Esta iniciativa é um esforço de cooperação com as agências da ONU participantes do WEA, Mary Kay Global, Yildiz Holding e a iniciativa Women Entrepreneurs Act (WE Act) dos países do Women20 (W20).

Titled "Inclusive Capital: Empowering Women Entrepreneurs on a Global Scale," the WEA's event at UNGA78 is a pivotal event spotlighting the pressing gap in financing for women-led businesses and aiming to foster dialogue among stakeholders in the women's entrepreneurship ecosystem. (Credit: Women's Entrepreneurship Accelerator)