Comunicado do Business Wire :Mouser Electronics Inc.

Mouser Electronics Highlights the Technologies and Applications for Environmental Sensors in the Latest Empowering Innovation Together. (Photo: Business Wire)

A Mouser Electronics Inc., principal distribuidora de Introdução de Novos Produtos (NPI) do setor, com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos?, apresenta hoje a próxima parte de sua premiada série Empowering Innovation Together hoje, destacando a necessidade de sensores ambientais. A Mouser examina a tecnologia e as aplicações por trás dos sensores ambientais e como eles são usados na criação de soluções de monitoramento da qualidade do ar interno por meio de um fluxo de conteúdo técnico de artigos, blogs, vídeos e o episódio mais recente do podcast The Tech Between Us.

Os sensores ambientais tornaram-se mais populares entre os empregadores que buscam melhorar a qualidade do ar dentro do local de trabalho, impulsionados em parte pela pandemia e pela demanda por ar interno limpo, e pelos sensores para rastrear possíveis riscos. Monitorando poluentes, partículas e gases perigosos em tempo real, os empregadores podem lidar mais facilmente com ameaças potenciais à saúde e à produtividade dos funcionários. A má qualidade do ar interno tem sido associada a uma variedade de problemas de curto prazo, como dores de cabeça, fadiga e dificuldade de concentração. Sem padrões federais em relação à qualidade do ar interno, os empregadores estão assumindo a responsabilidade de monitorar seus ambientes e fornecer ar limpo aos funcionários. A Mouser explora como os sensores ambientais oferecem uma maneira eficiente de fazer isso, permitindo leituras precisas que podem ser facilmente monitoradas ao longo do tempo para fornecer os dados de que as empresas precisam.

"Os sensores ambientais podem desempenhar um papel importante para manter limpo o ar que respiramos em nosso local de trabalho. É por isso que a Mouser está entusiasmada em compartilhar esta edição informativa do EIT centrada neste tópico", disse Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser Electronics. "Por meio dessa iniciativa, pretendemos capacitar os engenheiros com o conhecimento necessário para encontrar soluções para melhorar a qualidade do ar interior."

Esta série inclui a última edição do The Tech Between Us,podcast apresentado por Yin. Ele é acompanhado por Ronan Cooney, chefe de produto da Ambisense, para discutir o cenário atual da qualidade do ar interno em comparação com a qualidade do ar externo. Eles também analisam os principais fatores que contribuem para a má qualidade do ar, as regulamentações e as considerações de design para dispositivos de medição da qualidade do ar. Além disso, o episódio mapeia as seleções de sensores ambientais da Mouser e as considerações necessárias ao projetar para aplicações específicas.

A variedade de artigos, infográficos e vídeos da Mouser oferece uma visão detalhada dos sensores ambientais, dos riscos associados à má qualidade do ar interno, da exploração da seleção de sensores para melhorar a qualidade do ar interno (QAI) e da escolha dos sensores de compostos orgânicos voláteis (VOC) adequados. Esta edição do EIT é patrocinada pelos parceiros valorizados da Mouser: Amphenol, TE Connectivity, Honeywell, Renesas, Sensirion e Bosch.

Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Para mais notícias sobre a Mouser, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.