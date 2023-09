Comunicado do Business Wire :IFPMA

A IFPMA pede o fortalecimento dos planos atuais para apoiar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos que serão necessàrios para a próxima pandemia, juntamente com medidas práticas para garantir que haja equidade no acesso a contramedidas médicas em países de renda mais baixa.

"O desafio coletivo que enfrentamos é proporcionar inovação e equidade: como incentivar a pesquisa necessária para desenvolver as vacinas e os tratamentos necessários e garantir que haja acesso equitativo a estas contramedidas médicas em todo o mundo, quando as tivermos.

Em planos publicados no ano passado, a indústria propôs reservar uma alocacão da producão em tempo real de vacinas, tratamentos e diagnósticos para países de baixa renda, a fim de apoiar um acesso mais equitativo em futuras pandemias. Os planos foram endossados pela Rede de Fabricacão de Vacinas dos Países em Desenvolvimento e pela Organizacão da Indústria de Biotecnologia. Paralelamente, os governos devem garantir que as restricões comerciais não impeçam a implementação equitativa de vacinas e tratamentos, como vimos na COVID-19.

Sobre a IFPMA

A Federação Internacional de Associações e Fabricantes de Produtos Farmacêuticos (IFPMA) representa mais de 90 empresas farmacêuticas inovadoras e associacões em todo o mundo. Os quase três milhões de funcionários de nosso setor descobrem, desenvolvem e entregam medicamentos e vacinas que promovem a saúde global. Com sede em Genebra, a IFPMA tem relações oficiais com as Nações Unidas e contribui com a experiência do setor para ajudar a comunidade global de saúde a melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações, visite ifpma.org.

