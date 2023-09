China nega proibição de uso do iPhone nos prédios do governo

"A China não promulgou nenhuma lei, regulamento ou documento político que proíba a compra e o uso de smartphones de marcas estrangeiras, incluindo o iPhone", declarou Mao Ning, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

As ações da Apple registraram uma queda brusca na semana passada, após a divulgação de informações de que a China teria adotado restrições ao uso de iPhones em escritórios do governo e entidades estatais.

O Wall Street Journal foi o primeiro a revelar que a China havia bloqueado o uso de smartphones da Apple nas unidades do governo central.

Depois, a Bloomberg News publicou que a China planejava ampliar a proibição para as agências que recebem apoio do Estado e as empresas públicas.

A porta-voz da diplomacia, no entanto, destacou que Pequim "trata da mesma forma as empresas nacionais e estrangeiras".

"O governo chinês dá muita importância à informação e à segurança cibernética", acrescentou.