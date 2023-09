Chile e Colômbia ficam no 0 a 0 pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa-2026

Os chilenos tentaram pressionar mais, mas a falta de eficiência os impediu de dar a vitória a sua torcida no Estádio Monumental.

Chile e Colômbia empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (12), em Santiago, em uma partida monótona pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Contra o Uruguai, partida que a 'Roja' perdeu por 3 a 1, o veterano Arturo Vidal não foi titular enquanto o artilheiro Alexis Sánchez nem sequer foi convocado.

Contra a Colômbia nesta terça, os dois jogaram desde o início e, apesar da má condição física, melhoraram o futebol apresentado pelo Chile.

Vidal jogou com desconforto e um curativo no joelho, mas foi quem mais lutou pelas bolas no meio de campo.

Ele saiu aos 73 minutos de maca, após cair no chão sentindo dores, e foi substituído por Charles Aránguiz.

O zagueiro chileno Guillermo Maripán chegou a balançar a rede de cabeça aos 79 minutos, mas após consulta ao VAR, foi marcado o impedimento.

Com este empate em casa, aumenta a pressão sobre o técnico Eduardo Berizzo da seleção chilena.