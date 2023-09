Brasil vence Peru no fim (1-0) em Lima pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa-2026

O Brasil derrotou o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira (12), em Lima, no encerramento da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O gol da vitória da Seleção foi marcado de cabeça por Marquinhos na reta final (90'), após uma cobrança de escanteio de Neymar, que silenciou os milhares de torcedores presentes no Estádio Nacional.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 6 pontos, seguido pela Argentina com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior.