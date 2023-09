Astronauta bate recorde de permanência de um americano no espaço

Quando Rubio viajou para a ISS no ano passado em um foguete russo Soyuz com dois cosmonautas, o plano era que ele permanecesse seis meses, que é a duração típica das missões na estação orbital.

O recorde anterior dos EUA foi estabelecido em 2022 por Mark Vande, que passou 355 dias seguidos no espaço. O recorde mundial pertence ao cosmonauta russo Valeri Poliakov, com 437 dias.

Rubio e seus dois companheiros realizaram a missão da tripulação que originalmente deveria viajar para a ISS no segundo foguete e substituí-los.

O recorde do americano com mais dias no espaço permanece com a ex-astronauta Peggy Whitson, com 675 dias em várias missões.