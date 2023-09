Apesar dos desafios, indústria russa da moda sonha com 'made in Russia'

Apesar da falta de pessoal, de equipamento e de tecidos, a indústria da moda na Rússia corre para preencher o vazio deixado pelas grandes marcas ocidentais, que abandonaram o país após o começo do conflito na Ucrânia. Desde fevereiro de 2022, dezenas de marcas, como Adidas, H&M e Zara, fecharam suas lojas na Rússia, que viu suas importações anuais de vestuário europeu diminuírem 37,2% no ano passado, de acordo com o site para profissionais da moda Fashion Network. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Kremlin repete que as sanções impostas são uma oportunidade de desenvolver a indústria leve e as empresas nacionais. O país, que historicamente se concentrou nas matérias-primas e na indústria pesada, já fez alguns esforços, após as sanções impostas pela anexação da Crimeia em 2014.

Com a atual ofensiva na Ucrânia e a ruptura com o Ocidente, o Kremlin redobra seus esforços para levar ao sucesso a moda "made in Russia" no país, nono cliente de vestuário europeu até 2022. A vice-presidente da União de Empresários da Indústria Leve da Rússia, Nadejda Samoylenko, disse que, quando a União Soviética caiu, o mesmo aconteceu com a indústria manufatureira leve do país. Segundo Samoylenko, que atua no setor desde 1978, a Rússia deixou de produzir tecidos e, com o fechamento das escolas da era soviética que formavam pessoal, também se perdeu o conhecimento dessa indústria. Por isso, as fábricas carecem de "entre 25% e 50% dos especialistas" de que necessitam. Marcas russas como LIME e Lady & Gentleman, que substituíram empresas como H&M e Uniqlo, "produzem na Ásia, exatamente nas mesmas fábricas que as marcas ocidentais que saíram da Rússia", afirma a presidente da Associação Russa da Indústria da Moda (RAFI), Tatyana Belkevich. Baseada em São Petersburgo (noroeste), a marca YOU se posicionou como uma alternativa à espanhola Massimo Dutti, do grupo Inditex, que fechou mais de 500 lojas na esteira da ofensiva de Moscou. A empresa fabrica na Rússia, mas os volumes são baixos. A YOU disse ter dobrado sua produção no ano passado, chegando a 4.000 itens. O objetivo da empresa é voltar a dobrá-la até 2024, "embora os prazos de entrega de matérias-primas e dos suprimentos da Ásia também tenham duplicado", disse à AFP sua CEO, Yevgeniya Moseychuk.

A marca triplicou o quadro de funcionários em 18 meses e abriu seis lojas, mas ainda está longe da produção em massa, além de faltar um quarto das costureiras necessárias. Apesar dos desafios, o número de empresas de confecção continua aumentando. Segundo a agência oficial Rossaccreditatsia, o número de empresas do setor cresceu 20% entre 2021 e 2022. Em questões de marketing, o russo não tem vez: a grande maioria das marcas escolhe nomes em inglês. "No fundo, o consumidor russo continua sob a influência do 'soft power' do Ocidente", explicou Belkevich.

Stanislava Najmitdinova, consultora de desenvolvimento do setor, destacou que o fator custo dificulta o crescimento do "made in Russia". Para o comprador, o "consumo barato" é mais importante do que o "consumo local". Segundo o Fashion Consulting Group, os preços no setor subiram 30%, já que as sanções complicaram as cadeias de abastecimento, e o rublo está em seu nível mais baixo em relação ao dólar. "Os russos dizem agora que estão mais interessados em marcas locais, mas, na realidade, têm escolha?", questionou Najmitdinova.