A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cantor japonês Yoshiki imortaliza mãos e pegadas no Hollywood Boulevard - 15H30

(+) GUADALAJARA (México) - Dia Internacional do Charro comemorado na cidade de Guadalajara - 15H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU - (até 30)

(+) HAVANA (Cuba) - Preparativos para a Cúpula G77+China - (até 14)

Europa

ESTRASBURGO (França) - CEDH decide sobre proibição francesa de procriação póstuma - 06H00

POTSDAM (Alemanha) - Movimento 'Mulher, Vida e Liberdade' de mulheres do Irã recebe o M100 Media Award - 13H15

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro -

(+) PEQUIM (China) - Visita do enviado do papa, o cardeal Matteo Zuppi - (até 15)

SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Rosh Hashanah - Ano Novo Judaico - (até 17)

MUNDO - Greve climática global Fridays for Future -

MUNDO - Dia Internacional da Democracia -

América

DETROIT (Estados Unidos) - Contrato da United Auto Workers expira e possível greve é vislumbrada - 01H30 (até 15)

SÃO PAULO (Brasil) - Expocannabis Brasil 2023 - (até 17)

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Festas pátrias na Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa Rica, -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Semana de Moda de Londres - (até 19)

MOSCOU (Rússia) - Audiência no julgamento de Oleg Orlov, da ONG Memorial, acusado de 'desacreditar' o exército russo -

MILÃO (Itália) - Segunda estimativa para inflação de agosto - 06H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Protesto Fridays for Future - 08H00

SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 2023

América

(+) BARRANQUILLA (Colômbia) - Cantora colombiana Shakira inaugurará na escola em Barranquilla - 18H00

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Um ano da morte de Mahsa Amini sob custódia por código de vestimenta para mulheres -

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - SDG Summit é realizado à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas - (até 19)

Europa

MOSCOU (Rússia) - Audiência do julgamento de Yuri Kokhovets por criticar a ofensiva do Kremlin na Ucrânia, em entrevista à vox pop -

HAIA (Países Baixos) - CIJ ouve objeção russa ao caso de genocídio na Ucrânia - 10H00

Ásia-Pacífico

INDONÉSIA - Bloco Asean realizará primeiros exercícios militares conjuntos no Mar de Natuna do Norte - (até 25)

TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 20)

Europa

PARIS (França) - Audiência judicial sobre recurso da Lafarge contra a acusação de perigo imprudente durante suas atividades na Síria em 2014 -

St. Gallen (Suíça) - Começa julgamento do ex-comando bielorusso, acusado de envolvimento em desaparecimentos forçados em 1999 -

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -

África

NAIRÓBI (Quênia) - Audiência do caso que contesta ordem de levantamento da proibição de exploração madeireira -

QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2023

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Cúpula sobre ação climática à margem da Assembleia Geral da ONU -

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Tratado de proteção ao alto-mar é aberto para assinaturas -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Taxa de juros - 19H00

Europa

(+) PARIS (França) - Rei Charles III e rainha consorte Camila realizam visita de Estado - (até 22)

MILÃO (Itália) - Semana de Moda Feminina Primavera-Verão 2024 - (até 25)

QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Paz -

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - 30º aniversário da dissolução do parlamento russo dominado pelos comunistas pelo presidente Boris Yeltsin -