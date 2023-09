Ações da BP caem após demissão do CEO

As ações da gigante britânica do setor energético BP caíram nesta quarta-feira (13), um dia depois de seu CEO, Bernard Looney, ter-se demitido inesperadamente, em meio à acusação de ter ocultado relações pessoais com colegas de empresa. As ações da BP caíram 2,8%, fechando em 508,20 pence no índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres, apesar da alta dos preços do petróleo, que normalmente impulsiona as empresas de energia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O aumento dos preços do petróleo pode limitar algumas das consequências da demissão, mas esta é uma reviravolta dos acontecimentos muito inoportuna para os investidores", comentou Susannah Streeter, diretora de Dinheiro e Mercados da empresa de serviços financeiros Hargreaves Lansdown.

A BP anunciou, na tarde de ontem, que Looney, de 53 anos, deixou o cargo "com efeito imediato", após reconhecer "não ter sido totalmente transparente" sobre relacionamentos anteriores com colegas. O grupo acrescentou que sua posição será ocupada interinamente pelo diretor financeiro, Murray Auchincloss. Em seu comunicado, a BP informa que, em maio de 2022, tomou conhecimento de "acusações relacionadas com o comportamento de Looney em suas relações pessoais com colegas de dentro do grupo". Com isso, foi lançada uma investigação interna, na qual Looney, que assumiu o cargo em 2020, reconheceu "um pequeno número de antigas relações com colegas antes de se tornar CEO". "Não se constatou nenhuma violação do código de conduta do grupo", disse a BP. "No entanto, apareceram novas acusações de natureza similar" e, "hoje (terça-feira), Looney informou ao grupo que reconhece não ter sido totalmente transparente em suas declarações anteriores". "O grupo tem valores fortes, e o conselho de administração espera que todos se comportem de acordo com esses valores. Espera-se de todos os dirigentes, em particular, que deem o exemplo" para "ganhar a confiança dos outros", acrescentou a BP. O irlandês deixa a função após quatro anos no cargo, tendo dirigido a empresa durante um período turbulento que incluiu enormes oscilações de preços, devido à pandemia da covid-19 e à invasão russa da Ucrânia.

Bernard Looney ingressou na empresa como engenheiro, em 1991, e ali passou toda sua carreira, ocupando diversos cargos operacionais e de gestão em vários países. De origem irlandesa, Looney trabalhou para a BP nos Estados Unidos, no Vietnã e no Reino Unido.

Começou seu mandato apostando na transição energética e prometendo levar a empresa rumo à neutralidade de carbono, antes de o grupo conter essas ambições ambientais em fevereiro, na esperança de fortalecer suas ações e seduzir os investidores. A BP então indicou que buscava aumentar seus lucros até 2030, investindo mais tanto em energias renováveis quanto em hidrocarbonetos. Assim como outras grandes empresas do sector, a BP se beneficiou há um ano do aumento dos preços do gás e do petróleo, em um mercado impactado pela recuperação econômica pós-pandemia e pela invasão russa da Ucrânia. Um ano depois, os preços caíram, embora ainda estejam em níveis elevados.