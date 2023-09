Polícia do Equador detecta drone em prisão de segurança máxima

Um drone aparentemente carregado com explosivos pousou no telhado de uma prisão de segurança máxima no Equador, localizada na cidade de Guayaquil, onde estão detidas as seis pessoas que participaram do assassinato do então candidato à presidência Fernando Villavicencio, em agosto, informou o Governo equatoriano nesta terça-feira (12).

O ministro do Interior, Juan Zapata, publicou na rede social X (antigo Twitter) duas fotografias tiradas na noite de segunda-feira que mostram o aparato sobre o telhado do centro de reclusão e com um pequeno contêiner pendurado na parte central.

A polícia "estava ciente de que haveria um dispositivo explosivo no Centro de Privação de Liberdade 'La Roca'", escreveu ele, acrescentando que as forças especiais ativaram "os protocolos de verificação do explosivo".