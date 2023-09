RÚSSIA COREIA DO NORTE: Líder norte-coreano Kim Jong Un chega à Rússia para reunião com Putin

MARROCOS TERREMOTO: Esperança de encontrar mais sobreviventes diminui no Marrocos

=== RÚSSIA COREIA DO NORTE ===

O líder norte-coreano Kim Jong Un chegou nesta terça-feira (12) à Rússia, em um trem blindado, para uma reunião com o presidente Vladimir Putin, em meio a especulações sobre um acordo armamentista entre os países.

Líder norte-coreano Kim Jong Un chega à Rússia para reunião com Putin

SEUL:

As relações entre Coreia do Norte e Rússia

O líder norte-coreano Kim Jong Un está na Rússia para uma reunião com o presidente Vladimir Putin, um encontro que, segundo o governo dos Estados Unidos, pode ter como objetivo a assinatura de um acordo de venda de armas para a guerra na Ucrânia.

SEUL:

O trem blindado de Kim Jong-un, uma fortaleza ambulante

Lento, luxuoso e equipado com dispositivos dignos de um filme de James Bond, o trem blindado conhecido como "a fortaleza ambulante" foi o meio de transporte utilizado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un para entrar na Rússia nesta terça-feira (12), onde se reúne com o presidente Vladimir Putin.

=== MARROCOS TERREMOTO ===

MARRAKECH:

Esperança de encontrar sobreviventes de terremoto diminui no Marrocos

As operações de resgate prosseguiam nesta terça-feira (12) no Marrocos, mais de 72 horas após o terremoto devastador que deixou quase 2.900 mortos, mas as esperanças de encontrar mais sobreviventes são

TALAT-N-YA'QOUB:

A dor de sobreviver 'entre os mortos' após terremoto em Marrocos

Abdellah escapou por pouco da morte após o violento terremoto que destruiu a cidade Talat N'Yaqoub, ao sul de Marrakech, mas perdeu dois filhos e está inconsolável.

=== LÍBIA INUNDAÇÕES ===

BENGHAZI:

Inundações na Líbia deixam mais de 2.300 mortos

As inundações que devastaram a cidade de Derna, no leste da Líbia, deixaram mais de 2.300 mortos, disse à AFP, nesta terça-feira (12), o porta-voz dos serviços de emergência do governo de Trípoli, reconhecido internacionalmente.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GENEBRA:

Fronteira EUA-México: a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo

A fronteira entre Estados Unidos e México foi a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo" em 2022, com 686 mortos ou desparecidos em 12 meses, afirma um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) apresentado nesta terça-feira (12).

PEQUIM:

Maduro chega a Pequim para reunião com o presidente Xi Jinping

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, chegou nesta terça-feira(12) a Pequim para reunir-se com seu homólogo chinês, Xi Jinping, na última etapa de uma viagem que começou na semana passada, informou a imprensa estatal.

-- EUROPA

GENEBRA:

ONU: cortes de recursos ameaçam 24 milhões de pessoas com fome

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertou nesta terça-feira (12) que os cortes de recursos estão obrigando a agência a reduzir de maneira drástica a ajuda que distribui em vários países, uma situação que pode levar milhões de pessoas à beira da fome.

-- ÁSIA

MANILA:

Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz, absolvida por acusação de evasão fiscal

A filipina Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz, foi absolvida nesta terça-feira (11) da mais recente acusação de evasão fiscal apresentada contra a jornalista que luta para evitar uma sentença de prisão.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Oposição iraniana segue divida um ano após a morte de Mahsa Amini

Historicamente dividida desde a Revolução Islâmica de 1979, a oposição iraniana no exílio tentou se unir em meio aos protestos pela morte de Mahsa Amini há um ano, mas enfrenta dificuldades para superar as divergências.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

EUA contra Google, um grande julgamento antimonopólio

O Google se senta no banco dos réus nesta terça-feira (12), em um processo, por meio do qual a Justiça americana buscará dirimir se o domínio esmagador de seu motor de busca na Internet se deve a seu rendimento, ou se esse sucesso é alavancado por práticas ilegais.

PARIS:

AIE prevê o 'começo do fim' da era dos combustíveis fósseis

Diante do avanço das energias renováveis, "o começo do fim" da era dos combustíveis fósseis se aproxima: a demanda de petróleo, gás e carvão alcançará o "pico" na atual década, antes do que estava previsto, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

HAIA:

'Indiana Jones das artes' recupera obra roubada de Van Gogh na Holanda

Um detetive holandês, conhecido como o "Indiana Jones das artes", recuperou um quadro valioso de Vincent van Gogh que havia sido roubado de um museu durante o confinamento pela pandemia, há três anos e meio, anunciou a polícia nesta terça-feira (12).

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

- Acompanhamento das Eliminatórias da Euro-2024

