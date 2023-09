O trem blindado de Kim Jong-un, uma fortaleza ambulante

Lento, luxuoso e equipado com dispositivos dignos de um filme de James Bond, o trem blindado conhecido como "a fortaleza ambulante" foi o meio de transporte utilizado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un para entrar na Rússia nesta terça-feira (12), onde se reúne com o presidente Vladimir Putin.

Também possui "armas de assalto e um helicóptero para emergências", segundo informações do Ministério sul-coreano da Unificação.

Neste trem blindado, viajou para Pequim em 2018, e para Hanói, no ano seguinte, em um trajeto que durou 60 horas, para uma reunião com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Entretanto, devido a este peso, o trem não pode ultrapassar os 60 km/h.

Ainda de acordo com o ministério sul-coreano, o veículo oferece condições de segurança muito superiores às de um avião, onde "as hipóteses de sobrevivência são consideravelmente reduzidas", em caso de ataque. Além disso, pode voltar atrás em caso de imprevistos, e seus itinerários são "mais difíceis de prever" do que os de um avião, ressaltou.

Para aumentar a segurança, Pyongyang já solicitou em outras ocasiões o envio de forças de segurança ao longo da rota, como ocorreu durante a visita a Hanói em 2019.