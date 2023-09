Nos EUA, McCarthy avança com processo de impeachment contra Biden; oposição diverge sobre gasto

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, atua para satisfazer demandas dos conservadores por um processo de impeachment contra o presidente dos EUA, Joe Biden, no mesmo momento em que enfrenta pressão de dissidentes republicanos para pressionar na frente do gasto federal, levando ao risco de paralisação do governo ("shutdown").

McCarthy planeja dizer a seus aliados do Partido Republicano nesta semana que apoia a abertura de um impeachment contra Biden, disse uma fonte ligada aos planos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também precisa fechar a questão sobre como planeja elaborar legislação para manter o governo aberto para além do fim do mês, com apenas três semanas para conter um levante de um grupo dissidente segundo o qual ele quebrou promessas e que tornou públicas ameaças de potencialmente atrapalhar o esforço.