Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz, absolvida por acusação de evasão fiscal

A jornalista de 59 anos, que dividiu o Nobel da Paz de 2021 com o também jornalista russo Dmitri Muratov, enfrentou várias acusações durante o mandato do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022).

A jornalista e seu portal foram alvos de cinco acusações de evasão fiscal vinculadas à venda, em 2015, de certificados de depósito filipinos, uma forma que as empresas locais têm para arrecadar fundos com investidores estrangeiros.

O processo começou em 2015, quando a empresa americana Omidyar Network investiu no portal. Depois, o grupo transferiu o investimento a seus diretores para evitar as tentativas de fechamento por parte do governo do então presidente Duterte.

Apesar das dificuldades, Maria Ressa se mostrou desafiante e otimista.

Ela declarou que a absolvição fortalece sua "determinação de seguir em frente e demonstra que o sistema judicial funciona".