Kim Jong-un chega à Rússia para reunião com Putin

O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou à Rússia nesta terça-feira, 12, para uma esperada reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, informou o governo da Coreia do Sul. O encontro entre os dois líderes pode envolver a venda de armas para a guerra da Ucrânia.

Kim e Putin devem se encontrar em Vladivostok, no leste do país, segundo agências de notícias russas. Na segunda-feira, 11, Putin viajou à cidade para participar do Fórum Econômico Oriental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ida à Rússia é a primeira viagem internacional de Kim Jong-un após a pandemia da covid-19.